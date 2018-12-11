Очередную гадалку-мошенницу задержали в Алматы

Обманщица обещала снять порчу и сглаз за солидное вознаграждение.

На территории Ауэзовского района задержана 34-х летняя уроженка Алматинской области, подозреваемая в ряде мошеннических преступлений, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматы.

Установлено, что объявления по ее услугам передавались по методу "сарафанного радио". По словам самой мошенницы, обманутые клиенты сами готовы были платить немалые суммы за оказанные услуги.

"В основном она обманывала женщин, обещая им свои услуги по снятию порчи, гаданию, приворотов и так далее. Женщины верили "гадалке" и для получения желаемого результата не жалели денег. Так, в одном эпизоде злоумышленница получила сумму в размере 200 тысяч тенге, однако обещанного, соответственно, не выполнила. Обманутые женщины написали заявление в полицию. Начато досудебное расследование по ст.190 УК РК "мошенничество", – сообщил начальник Управления полиции Ауэзовского района Алишер Турсынбетов.

В связи с возможностью неоднократности совершения подобных преступлений, полицейские просят жителей города, пострадавших от мошеннических действий указанной женщины, обратиться по следующим телефонам: 298-53-00; 298-53-01 и 298-53-02.

Фото пресс-службы ДП Алматы

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!