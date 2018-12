Новая функция для общения появилась в instagram

Функция голосового общения появилась в instagram. Обновление уже доступно на устройствах под управлением iOS и Android, говорится в сообщении соцсети в Twitter.

Они работают по такому же принципу, как и в мессенджере WhatsApp – нужно нажать кнопку и произнести текст. Длительность сообщения пока ограничивается одной минутой. Для отмены отправки записи следует смахнуть сообщение в корзину.

Starting today, you can send voice messages in Direct. Talk the way you want to be heard, whether by whispering what you’re up to or shouting a compliment. pic.twitter.com/3rkdQneNXO