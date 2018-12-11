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Новая функция для общения появилась в instagram

Теперь пользователи могут отправлять друг другу и в чаты голосовые сообщения.

Фото : AppleInsider.ru11 декабря 2018, 11:07

Функция голосового общения появилась в instagram. Обновление уже доступно на устройствах под управлением iOS и Android, говорится в сообщении соцсети в Twitter.

Они работают по такому же принципу, как и в мессенджере WhatsApp – нужно нажать кнопку и произнести текст. Длительность сообщения пока ограничивается одной минутой. Для отмены отправки записи следует смахнуть сообщение в корзину.

Пользователи могут получать аудиосообщения в любое время - больше не нужно устраивать прямую трансляцию. Сообщения можно отправлять как одному собеседнику, так и в групповой чат.

Число пользователей Instagram в июне достигло миллиарда человек. Тогда же появилось приложение IGTV, в котором пользователи соцсети могут размещать вертикальные видеоролики продолжительностью до часа.


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