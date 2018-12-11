С 1 января 2019 года суммы НДС будут приниматься только в электронном виде – ДГД Алматы

На сегодняшний день из 26 тысяч плательщиков НДС, зарегистрированных в городе Алматы, являются участниками информационной системы ЭСФ 22 тысячи или 84%.

С 1 января 2019 года в зачет по НДС будут приниматься суммы, выписанные исключительно в электронной счет-фактуре. О этом сообщили в ДГД Алматы, передает Zakon.kz.

"В случае если счет-фактура выписана на бумажном носителе в адрес поставщика, при этом, если у покупателя возникает обязательство по выписке счетов- фактур в электронном виде, то сумма НДС по приобретенным товарам, работам, услугам не подлежит отнесению в зачет", - сказали в департаменте.

Кроме того, с 1 января 2019 года намечается полный переход при реализации товаров, работ, услуг на обязательную выписку счетов – фактур в электронном виде у следующих налогоплательщиков:

- плательщиков налога на добавленную стоимость, предусмотренные подпунктом 1) пункта 1 статьи 367 Налогового кодекса;

- комиссионеров, не являющийся плательщиком налога на добавленную стоимость, в случаях, установленных статьей 416 Налогового кодекса;

- экспедиторов, не являющийся плательщиком налога на добавленную стоимость, в случаях, установленных статьей 415 Налогового кодекса;

- налогоплательщиков в случае реализации импортированных товаров.



На сегодняшний день из 26 тысяч плательщиков НДС, зарегистрированных в городе Алматы, являются участниками информационной системы ЭСФ 22 тысячи или 84%.

"До конца года осталось всего две недели. В связи с чем необходимо до конца года пройти регистрацию в ИС ЭСФ всем плательщикам НДС, а также налогоплательщикам, реализующим импортируемые товары", - отметили в ДГД.

Как отметили в департаменте, в случае если на налогоплательщика возложено обязательство по выписке ЭСФ и это требование не выполняется, то он будет привлекаться к административной ответственности. При этом сумма штрафа варьируется от 96 тысяч тенге за не выписку одной счет-фактуры до 14 миллионов тенге за весь объем не выписанных счетов-фактур.



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