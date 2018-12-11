Акишев: Рынок кредитования продолжает восстанавливаться

За 10 месяцев текущего года выдача новых кредитов выросла на 25,1% или 2,2 трлн тенге.

Инфляция в ноябре 2018 года составила 0,9%. Годовая инфляция сохранилась на уровне октября и составила 5,3%. Это самый низкий показатель годовой инфляции с октября 2015 года. Об этом рассказал председатель Национального банка Данияр Акишев на заседании Правительства РК "Об итогах социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета за 11 месяцев 2018 года", передает Zakon.kz.

Он отметил, что по итогам года ожидается, что инфляция сложится ближе к нижней границе целевого коридора 5-7%.

"Национальный банк Казахстана 5 декабря сохранил базовую ставку на уровне 9,25%. Текущий уровень базовой ставки позволяет поддерживать спрос на тенговые активы и сохранить приемлемые денежно-кредитные условия", - рассказал Д. Акишев.

Он добавил, что на валютном рынке курс тенге за 11 месяцев 2018 года ослаб на 11,8% до 371,56 тенге за доллар США.

"Национальный банк Казахстана обеспечивает режим плавающего обменного курса. Это означает, что курс формируется только под влиянием спроса и предложения на валютном рынке без участия Национального банка. Ослабление тенге в 2018 году обусловлено динамикой мировых цен на нефть в последние месяцы, укреплением доллара США к большинству валют развивающихся стран, повышением ставки ФРС США, а также ослаблением российского рубля", - прокомментировал Д. Акишев.

По его словам, Нацбанк не устанавливает целевые значения и не использует какие-либо индикаторы для обменного курса.

"Основное отличие нынешней политики плавающего обменного курса от прежней политики в том, что ранее государство в лице Национального банка Казахстана определяло время и размер изменения курса тенге исходя из собственных представлений о целесообразности. Сейчас – курс самостоятельно определяется экономикой и самим обществом и не зависит от политических решений и событий", - разъяснил Д. Акишев.

По его словам, как следствие, курс тенге на основе баланса спроса и предложения на валютном рынке автоматически корректируется под изменяющиеся условия и всегда стремится к равновесному уровню.

Д. Акишев рассказал и о золотовалютных резервах Нацбанка. Он отметил, что на конец ноября, по предварительным данным, составили 30,2 млрд долларов, активы Национального фонда – 57,6 млрд долларов. Общие международные резервы составили 87,8 млрд долларов.

"За 10 месяцев текущего года депозиты выросли на 0,8% до 17,6 трлн тенге. Рост депозитов в национальной валюте составил 2,3%. Депозиты в иностранной валюте снизились на 1,0%. В результате, долларизация депозитов на конец октября составила 46,9%", - рассказал глава Нацбанка.

По его словам, рынок кредитования продолжает восстанавливаться. За 10 месяцев текущего года выдача новых кредитов выросла на 25,1% или 2,2 трлн тенге. Без учета кредитного портфеля банков, проходящих реструктуризацию и лишенных лицензии, годовой рост кредитования экономики оценивается в 8,3% или 966,5 млрд тенге. Ставка по тенговым кредитам предприятиям снизилась с 13,2% в начале года до 12,5% в октябре 2018 года.

"В рамках задачи по предоставлению долгосрочных ресурсов для приоритетных секторов экономики на сумму 600 млрд тенге Национальный банк совместно с правительством и банками выработал механизмы финансирования проектов. Это направление обеспечит дополнительный прирост кредитования в 2019 году", - отметил Д. Акишев.

Он подчеркнул, что реализация Программы "7-20-25" осуществляется через 7 банков. По состоянию на 6 декабря банками одобрено 3400 заявок на сумму 41 млрд тенге.

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