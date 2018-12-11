Выговор от главы региона получил аким Павлодара

Замечание ему сделано за неэффективное расходование бюджетных средств.

Аким города Павлодара получил выговор за неэффективное расходование бюджетных средств, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Накануне в акимате Павлодарской области под председательством главы региона состоялось совещание по эффективному расходованию бюджетных средств, на котором Булат Бакауов поднял тему стоимости угля.

Как оказалось, цены на перевозку твердого топлива в каждом районе сильно разнятся, хотя зачастую транспортировать груз необходимо примерно на одно и то же расстояние. Поэтому аким области сделал замечание районным акимам, поручив управлению энергетики и ЖКХ и своему первому заместителю Улану Жазылбеку централизовать закупку и транспортировку угля для бюджетных организаций и держать этот вопрос на жестком контроле.

Кроме того, глава региона затронул вопрос покупки служебного жилья акиматом Павлодара. Он согласился с необходимостью предоставлять квартиры госслужащим, приезжающим в область по ротации, но не по высокой стоимости и не в отдельно стоящем здании, а в имеющемся многоквартирном жилом фонде. На совещании Булат Бакауов поручил рассмотреть вариант обмена приобретенной квартиры на другое жилье и предоставить его детям-сиротам по очередности.

По результатам рассмотрения вопроса аким области вынес градоначальнику выговор за неэффективное расходование бюджетных средств. Кроме того, с учетом того, что календарный год подходит к концу, глава региона поручил своим подчиненным эффективно осваивать бюджетные средства и правильно планировать будущий бюджет.

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