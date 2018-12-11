Сроки регистрации сим-карт продлевать не будут

Если граждане не успеют зарегистрировать сим-карты, то с 1 января 2019 года они не смогут воспользоваться услугами сотовых операторов.

В кулуарах правительства министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев сообщил, что сроки по регистрации мобильных устройств и сим-карт продлевать не будут, передает корреспондент Zakon.kz.

"О продлении сроков речи не идет. В любом случае мы понимаем, что если кто-то не успеет зарегистрироваться, мы просим это сделать до 1 января. Сейчас по общему количеству людей мы не видим проблем", - сказал он.

По его данным, на сегодня порядка 70% уже зарегистрировали свои сим-карты и мобильные устройства.

Читайте также: На Новый год казахстанцы не останутся без сотовой связи - МИК

"Это больше населения РК, количество людей у нас меньше, чем количество абонентов сотовой связи. Это связано с тем, что у людей может быть несколько телефонов. То есть 70% - это уже 17 млн жителей. Всего пользователей владельцев сим-карт порядка 26,5 млн. Если брать из этого количества, то проблем с регистрацией сотовых телефонов не осталось", - заключил глава ведомства.

Оксана Скибан, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!