Задержаны поджигатели, державшие в страхе поселок в Актюбинской области

Ими оказались три местных жителя, действовавшие отдельно друг от друга.

Полицейские задержали поджигателей сена, державших в страхе жителей поселка Косестек Актюбинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Департамент полиции региона.

Как сообщили в ведомстве, в октябре-ноябре 2018 года в поселке Косестек Каргалинского района Актюбинской области были совершены 13 умышленных поджогов. Пострадали 4 строения и 9 сеновалов граждан, а общий ущерб составил 5,7 млн тенге. Это вызвало большой резонанс среди сельчан.

Специально созданной СОГ Департамента полиции тщательно отрабатывались все жители поселка. А это более полутора тысяч человек. В результате целенаправленной работы установлено, что указанные преступления не связаны между собой и совершены разными людьми по различным мотивам.

"В совершении поджогов изобличены три жителя поселка, не связанных друг с другом. Среди них несовершеннолетняя жительница села, совершавшая поджоги строений из личных неприязненных отношений с родственниками и знакомыми. 35-летняя безработная женщина, совершавшая поджоги сеновалов из мести. 25-летний безработный мужчина, совершавший поджоги с целью напугать односельчан и получить материальную выгоду. Доказательства вины указанных лиц собраны, уголовное дело расследуется Следственным Управлением Департамента полиции совместно с процессуальными прокурорами и находится на контроле руководства ", – сообщили в пресс-службе областного ДП.

Серия поджогов взбудоражила поселок Косестек в Актюбинской области. Неизвестные проникали на частную территорию и уничтожали сено сельчан, зачастую купленное в кредит. После очередного пожара был найден клочок бумаги, где было написано: "Следующий будет Руслан. У кого есть сено, приготовьте по 50 тысяч тенге. Номер карточки сообщим". Чтобы хоть как-то обезопасить себя от поджигателей-вымогателей в поселке была создана добровольная пожарная дружина.

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