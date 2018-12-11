В день индустриализации глава государства запустил новые проекты

В их числе строительство газопровода "Сарыарка" и большой алматинской кольцевой дороги.

В Астане с участием Нурсултана Назарбаева стартовал день индустриализации, в рамках традиционного телемоста прошел запуск 27 новых проектов, в числе которых строительство газопровода "Сарыарка" и большой алматинской кольцевой дороги, передает корреспондент Zakon.kz.

Запуск проектов разделен на пять блоков, говорится в материалах, предоставленных пресс-службой министерства по инвестициям и развитию.

Первый блок "Индустриальный прорыв" включает в себя семь предприятий:

ТОО "Бакырчикское горнодобывающее предприятие" в ВКО

ТОО "Sary-Arka Copper Processing" - строительство завода по выпуску катодной меди в Карагандинской области

ТОО "Проммашкомплект" - комплекс по производству колес для железнодорожного назначения в Павлодарской области

ТОО "Asia Trafo" - завод по производству силовых трансформаторов класса напряжения 110 и 220 кВ в Шымкенте

ТОО "Корпорация DANAKE" - строительство цементного завода в Кызылординской области

ТОО "GreenRecycle" - строительство мусоросортировочного завода в Алматы

ТОО "Радуга" - строительство завода по производству металлопластиковых изделий в СКО.

Во втором блоке "Энергия страны" глава государства запустил Строительство линии 500 кВ Шульбинская ГЭС (Семей) - Актогай - Талдыкорган – Алма (АО "KEGOK") в Алматинской и Восточно-Казахстанской областях, "Строительство установки комплексной подготовки газа на месторождении Кожасай" (TOO "Gas Processing Company") в Актюбинской области, расширение солнечной электростанции "Бурное" до 100 МВт в Жамбылской области и первый этап строительства и эксплуатации ветроэнергетической станции в Тупкараганском районе Мангистауской области (43,6 МВт).

В третьем блоке под названием "Казахстан – аграрный хаб Евразии" запущено пять проектов, среди которых строительство мельницы по производству муки в Атырауской области, строительство птицефабрики по выращиванию бройлеров в Акмолинской области, строительство мясоперерабатывающего комплекса и откормочной площадки в городе Аркалык, строительство завода по производству продуктов питания в городе Капшагай и предприятие по переработке верблюжьего и кобыльего молока в Туркестанской области.

В рамках четвертого блока "Рост и развитие" запущены строительство магистрального газопровода "Сарыарка" в Кызылординской, Карагандинской и Акмолинской областях, большая Алматинская кольцевая дорога в городе Алматы и реконструкция автомобильной дороги Уральск - Каменка – граница Российской Федерации в Западно-Казахстанской области.

И последний, пятый блок "Глобальная цифровизация" включает в себя запуск объектов: обеспечение широкополосным доступом сельских населенных пунктов Республики Казахстан по технологии волоконно-оптических линий связи, Data-центр в Павлодарской области, строительство мельничного комплекса в Костанайской области, строительство завода по производству модемов и коммутаторов в городе Астана, инновационный завод приборостроения и выпуск специальных транспортных средств в Медеуском районе поселка Алатау СЭЗ "ПИТ", проект по внедрению и адаптации информационной системы в Астане, Фулфилмент (АО "КазПочта") в городах Астана и Алматы, и проект АО "КазТрансОйл" по централизации управления транспортировки нефти в главном диспетчерском управлении по системе магистральных нефтепроводов в городе Астане.

Оксана Скибан, Астана

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