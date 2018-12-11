В Казахстане начато строительство газопровода "Сарыарка"

Магистральный газопровод "Сарыарка" пройдет по маршруту Кызылорда-Жезказган-Караганда-Темиртау-Астана.

В рамках дня индустриализации Президент РК запустил строительство магистрального газопровода "Сарыарка", который обеспечит голубым топливом юг и север страны, передает корреспондент Zakon.kz.

"Наконец-то мы как государство, добывающее нефть и газ обратили внимание на газификацию центра Казахстана. Это амбициозный, большой проект, но наша индустрия имеет возможность быстро это делать. Я думаю, что мы в следующем году будем говорить о том, что почти закончилось строительство этого важного газопровода, который дойдет до нашей столицы, пойдет дальше, в другие регионы, поднимая промышленность, обеспечивая людей главным топливом", - подчеркнул глава государства.

При этом он пожелал, чтобы газопровод был завершен в запланированные сроки.

"Я вам желаю удачи и в сроки выполнить поставленную задачу. Вам повезло работать на этом важном объекте", - отметил Назарбаев.

Как напомнил генеральный директор АО "АстанаГаз КМГ" Сагидулла Макашев, газопровод строится в рамках одной из Пяти социальных инициатив Президента и задача - газификация центральной и северной части страны.

"Магистральный газопровод "Сарыарка" пройдет по маршруту Кызылорда-Жезказган-Караганда-Темиртау-Астана. Протяженность составляет 1061 км с пропускной способностью 2,2 млрд кубических метров газа в год. Реализация данного проекта позволит обеспечить газом 2 млн 700 тысяч казахстанцев. Господин Президент, , разрешите установить специальную капсулу-послание будущему поколению в качестве доброго начинания первого этапа реализации проекта "Сарыарка", - заключил он.

Оксана Скибан, Астана

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