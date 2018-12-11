Необходимые для усть-каменогорцев лекарства не подорожают

Соглашение подписали 27 руководителей розничных предприятий.

110 наименований лекарственных средств и изделий медицинского назначения, так необходимых для усть-каменогорцев, с сегодняшнего дня находятся под контролем, сообщает Zakon.kz со ссылкой на акимат Усть-Каменогорска.

В акимате города совместно с департаментом Комитета фармации по ВКО был подписан меморандум по сдерживанию роста цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения.

Соглашение подписали 27 руководителей розничных предприятий. В общей сложности это около 60 аптек. Во всех аптеках, чьи владельцы подписали соглашение, будет вывешен список медикаментов с фиксированными ценами. Контроль за необоснованным превышением этих цен будет осуществляться волонтёрами в лице студентов медицинского и стоматологического колледжей. Смогут это делать и сами граждане.

Об обнаружении превышения цены можно будет сообщить в областной департамент Комитета фармации по телефону 76-54-44. Подписание меморандума стало продолжением целой серии соглашений акимата Усть-Каменогорска с предпринимателями города и области.

В целях регулирования цен уже достигнуты договоренности с производителями молока, муки, хлеба, поставщиками сахара, бакалейной продукции. Подписан меморандум с угольными компаниями. Теперь к этому списку добавились и фармацевтические компании.

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