Президент запустил уникальное предприятие в Актюбинской области

Не имеющий аналогов в Казахстане газоперерабатывающий комплекс введен в эксплуатацию.

В преддверии Дня Независимости РК в Байганинском районе Актюбинской области на месторождении "Кожасай" введен в эксплуатацию современный газоперерабатывающий комплекс. Старт работе крупного завода дал в прямом эфире Глава государства во время традиционного телемоста, посвященного Дню индустриализации.

"Это очень радостное событие для жителей региона. Казахстан является страной, добывающей нефть и газ, поэтому важнейшая для нас задача - обеспечить население газом. Сейчас мы собираемся построить газопровод "Сарыарка" и это все делается для того, чтобы поднять благосостояния народа. Я поздравляю вас с радостным событием, запуском производства. В добрый путь! - произнес слова напутствия Нурсултан Назарбаев.

Новая установка современного завода по утилизации попутного нефтяного газа, построенная предприятием ТОО "Gas Processing Company", способна производить 226 миллионов кубических метров товарного газа, 37 тысяч тонн пропанобутановой смеси, 5,4 тысяч тонн газового конденсата и 10,5 тысяч тонн серы в год.

"Сегодня введен в строй один из крупнейших индустриальных проектов газовой отрасли страны. Завод оборудован новейшими технологиями, отвечающими самым современным требованиям. Он играет важную роль в пополнении ресурсной базы страны товарным газом. Национальным оператором АО "КазТрансГаз" построена вся необходимая инфраструктура для транспортировки газа на внутренний и внешние рынки, - рассказал журналистам руководитель проекта ТОО "Gas Processing Company" Булат Сактаганов.

Установка комплексной подготовки газа позволит рационально использовать сырьевую базу, увеличить переработку попутного нефтяного газа и прекратить выбросы в атмосферу вредных веществ.

"Новое предприятие играет важную роль в улучшении экологии региона. При этом, это единственный газоперерабатывающий завод в Казахстане, который построен за счет частных инвестиций. В период его строительства и эксплуатации создано 1500 рабочих мест, в том числе более 250 постоянных. Следует отметить, что это экспортоориентированное предприятие – 70% продукции будет поставляться на внешние рынки", - отметил аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев.

Планируется, что за 7 лет новое предприятие пополнит региональный и республиканский бюджет налоговыми поступлениями на сумму более 10 миллиардов тенге. Его продукция будет поставляться на внутренний рынок, а также экспортироваться в ближнее и дальнее зарубежье.

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