Первые в стране универсальные комплексы экстренных служб открыли в Шымкенте

В Шымкенте введены в эксплуатацию первые в стране универсальные комплексы экстренных служб нового формата, не имеющие аналогов в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Торжественная церемония открытия состоялась сегодня в жилом массиве Елтай Енбекшинского района. В мероприятии приняли участие аким Шымкента Габит Сыздыкбеков и министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Чингис Аринов.

По словам министра, создание таких комплексов является прямым поручением главы государства и важным шагом на пути повышения эффективности экстренных служб. Новая модель позволяет объединить в одном месте подразделения полиции, службы чрезвычайных ситуаций, пожарной охраны и скорой медицинской помощи, обеспечив их скоординированную совместную работу. Интегрированный подход сокращает время прибытия на место происшествия и усиливает взаимодействие между ведомствами.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Модульные комплексы, открытые в микрорайонах Елтай и Таскен, полностью соответствуют современным требованиям. Новый пункт экстренных служб в Елтае расположен на площади 3309 кв. м, общая территория составляет 7 тыс. кв. м. В состав комплекса входят учебная башня, кабинеты для сотрудников, боксы для спецтехники и маневровая площадка. Круглосуточно здесь несут службу около 50 специалистов.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

"Впервые открывается депо, где службы работают совместно. Это инициатива, которая станет примером для всей страны. Полиция, медицина и службы ЧС, действующие в одном строю и совместно противостоящие угрозам, – наш главный принцип. Желаю успехов в службе", – сказал Чингис Аринов.

Проект реализован за счет местного бюджета всего за шесть месяцев и полностью оснащен в соответствии с современными стандартами. Комплекс обслуживает более 25 тыс. жителей массивов Елтай, Маятас, Тогыс и Айнатас.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

В рамках мероприятия были награждены граждане, внесшие вклад в развитие системы ЧС. Благодарственное письмо министра по чрезвычайным ситуациям было вручено первому заместителю акима Шымкента и ряду руководителей городских управлений. Кроме того, ветераны и сотрудники отрасли были отмечены юбилейной медалью "30 лет МЧС РК".

Местные жители назвали открытие комплекса важным шагом на пути укрепления безопасности города.

"Раньше при чрезвычайных ситуациях службы добирались долго. Теперь все расположено в одном месте. Говорят, что смогут прибывать в самую дальнюю точку максимум за семь минут. Это очень нужная инициатива для населения", – сказал председатель совета аксакалов жилого массива Казыгурт Батырхан Әшетов.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Церемония завершилась перерезанием ленты и официальным запуском комплекса. По данным городского акимата, до конца года планируется открыть еще два таких модульных комплекса. В следующем году будет завершено строительство еще семи объектов, что позволит полностью обновить систему экстренных служб Шымкента.