Назначен заведующий Центром анализа и прогнозирования Администрации президента
Им стал Ержан Бабакумаров.
Назначен заведующий Центром анализа и прогнозирования Администрации президента Казахстана, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
"Распоряжением главы государства Бабакумаров Ержан Жалбакович назначен заведующим Центром анализа и прогнозирования Администрации президента Республики Казахстан", - сказано в сообщении.
Ержан Бабакумаров родился в 1969 году в КазССР, Талды-Курганской области, пос. Карабулак. Кандидат политических наук.
Трудовой стаж:
· Заведующий отделом внутренней политики, директор Центра политических исследований Института развития Казахстана (1995-1996);
· Главный специалист аппарата акима города Алматы (1996);
· Старший референт, консультант, заведующий сектором, заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (1996-2004);
· Главный инспектор социально-политического отдела Администрации Президента Республики Казахстан (04.2004-09.2004);
· Заведующий Информационно-аналитическим центром Управления внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (09.2004-03.2005);
· Заведующий Информационно-аналитическим центром Администрации Президента Республики Казахстан (03.2005-08.02.2006);
· Вице-министр культуры и информации; культуры, информации и спорта Республики Казахстан (08.02.2006-28.10.2007);
· Ответственный секретарь Министерства культуры и информации Республики Казахстан (28.10.2007-27.05.2008)
· Заместитель руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (05.2008-10.2012);
· Директор Службы центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан (05.10.2012-08.06.2016);
· Заместитель Руководителя Канцелярии Премьер-министра РК (с 06.2016).
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