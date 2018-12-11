В Актюбинской области построят крупнейший в Казахстане ветропарк

В торжественной церемонии, посвященной началу строительства ветропарка, приняли участие представители местных органов власти, посол Италии в Казахстане, а также представители Eni и GE Renewable Energy, и холдинга BI Group.

В селе Бадамша Актюбинской области стартовал проект Wind Farm. Компании Eni и GE Renewable Energy приступили к строительству крупнейшей в стране ветроэлектростанции, мощностью почти 50 МВт. На месте пустыря силами холдинга BI Group будут установлены 13 ветрогенераторов (мощность 3,8 МВт, высота башни 85 м, диаметр ротора 130 м). Ежегодно они будут поставлять региону 198 гигаватт-час электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ). Ветропарк Бадамша является первой масштабной инвестицией корпорации Eni в казахстанский сектор ветроэнергетики.

Мади Каргин, руководитель проекта

- На этом проекте встречаются сразу два генеральных подрядчика, гранды индустрии - General Electric и BI Group. Причем все это под крылом компании Eni – одной из самых главных мировых корпораций в энергетическом производстве. Наша главная задача – это соединить умы и сердца нескольких команд. Мы будем строить здесь инфраструктуру. В основном, это - протяжка кабеля 35 кВ; строительство новой и модернизация существующей подстанций, а также возведение ЛЭП – 110 кВ. Немаловажным для нас является и строительство фундамента для каждого ветрогенератора. Дело в том, что допуски по данному сооружению очень критичные и жесткие. Ведь General Electric известен во всем мире как самый требовательный заказчик по своим конструкциям. Поэтому для нас это будет большой челлендж.

В торжественной церемонии, посвященной началу строительства ветропарка, приняли участие представители местных органов власти, посол Италии в Казахстане, а также представители Eni и GE Renewable Energy, и холдинга BI Group.

Сами итальянцы называют эти конструкции произведением искусства. Для их установки задействуют один из самых крупных кранов в мире, который может поднимать груз до двухсот тонн. Он будет доставлен в Бадамшу из Европы в следующем году. На период строительства будет создано 300 рабочих мест. Из них 60 займут сотрудники BI Group, остальные – подрядчики и местное население. Почти весь квалифицированный персонал, а это: водители, электрики, сантехники и монтажники составят сельчане. Возведение объекта будут контролировать специалисты Eni и GE Renewable Energy. Ветропарк планируют ввести в эксплуатацию и подключить к сети в конце 2019 года.

Проект реализуется в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного в прошлом году между компаниями Eni, GE Renewable Energy и министерством энергетики РК. Документ является частью обширной программы сотрудничества, цель которого – существенно увеличить объем ветрогенерирующих мощностей Казахстана.

Eni готова оказать нашей стране всестороннюю поддержку в достижении амбициозной цели – повышении выработки электроэнергии за счет ВИЭ до уровня 50% к 2050 году. В свою очередь, GE Renewable Energy считает своей задачей обеспечить потребителей по всему миру доступной и надежной энергией на базе возобновляемых источников.

Компания Eni присутствует в Казахстане с 1992 года. Eni является одним из операторов Карачаганакского месторождения и долевым участником в различных проектах на Северном Каспии, среди которых - гигантское месторождение Кашаган.

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