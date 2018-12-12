В центре Страсбурга произошла стрельба

7 человек тяжело ранены и 4 получили легкие ранения.

Два человека погибли и 11 получили ранения во вторник в результате стрельбы в центре Страсбурга во Франции, передает МИА «Казинформ».

По информации полиции, выстрелы прозвучали вечером неподалеку от рождественской ярмарки.

Погибли четыре человека, 7 человек тяжело ранены и 4 получили легкие ранения. Подозреваемый установлен полицией и активно разыскивается.

Сейчас он находится в бегах. Местные власти просят жителей и гостей города оставаться дома.

РИА Новости пишет, что МВД Франции заявило, что в городе произошел "серьезный инцидент, связанный с общественной безопасностью". Правоохранители также призвали местных жителей не покидать свои дома.

По информации France Info, полиция эвакуировала людей из центра города. В больницах активировали чрезвычайный протокол, который задействуют в случае теракта или катастрофы. Центр Страсбурга перекрыли. Прекращено движение автобусов и трамваев. Закрыто здание Европарламента, сотрудникам и депутатам рекомендовано не выходить на улицу.

Как сообщает France Info, стрелявший был известен полиции за нарушения закона, он числился в реестре лиц, представляющих угрозу госбезопасности, так называемых fiche S. Он был судим за вооруженное нападение и приговорен к тюрьме. Мужчину должны были задержать утром по делу об убийстве, но его не оказалось дома. При обыске у него в жилище обнаружили гранаты.

К расследованию приступило антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа. Глава МВД Франции Кристоф Кастанер прибыл в Страсбург. Премьер-министр Эдуар Филипп принял решение активировать межминистерский кризисный центр.

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