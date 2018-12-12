The New York Times назвал луших актеров 2018 года

Лидером в этом списке стала актриса Джулия Робертс.

Все авторитетные издания в декабре подводят итоги года и публикуют различные рейтинги. Так, The New York Times назвало лучших актеров уходящего 2018 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24"

Полный перечень включит двенадцать знаменитостей. Лидером в этом списке стала актриса Джулия Робертс. На втором месте оказалась Тони Коллет, а замыкает тройку лидеров Лакит Стэнфилд.

Кроме того, издание выпустило двенадцать танцевальных роликов с актерами из списка, созданных хореографом-резидентом Нью-Йоркского балета Джастином Пеком. Согласно сценариям короткометражек, персонажи актеров оказываются в привычных ситуациях – переполненном вагоне метро, под ливнем или в кабинете в дантиста.

. Полный перечень актеров, включенный в список:

- Джулия Робертс

- Тони Коллетт

- Лакит Стэнфилд

- Гленн Клоуз

- Реджина Холл

- Итан Хоук

- Элси Фишер

- Ялица Апарисио

- Ю А Ин

- Эмма Стоун

- Оливия Колман

- Рэйчел Вайс

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