The New York Times назвал луших актеров 2018 года
Лидером в этом списке стала актриса Джулия Робертс.
Все авторитетные издания в декабре подводят итоги года и публикуют различные рейтинги. Так, The New York Times назвало лучших актеров уходящего 2018 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24"
Полный перечень включит двенадцать знаменитостей. Лидером в этом списке стала актриса Джулия Робертс. На втором месте оказалась Тони Коллет, а замыкает тройку лидеров Лакит Стэнфилд.
Кроме того, издание выпустило двенадцать танцевальных роликов с актерами из списка, созданных хореографом-резидентом Нью-Йоркского балета Джастином Пеком. Согласно сценариям короткометражек, персонажи актеров оказываются в привычных ситуациях – переполненном вагоне метро, под ливнем или в кабинете в дантиста.
. Полный перечень актеров, включенный в список:
- Джулия Робертс
- Тони Коллетт
- Лакит Стэнфилд
- Гленн Клоуз
- Реджина Холл
- Итан Хоук
- Элси Фишер
- Ялица Апарисио
- Ю А Ин
- Эмма Стоун
- Оливия Колман
- Рэйчел Вайс
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