В Казахстане увеличили строительство жилья эконом-класса

В среднем за 10 месяцев введено в эксплуатацию 537 квадратных метров жилья на тысячу жителей. В 2017 году было введено 487 "квадратов".

Уровень жилищного строительства в 2018 году вырос на 10%. За 10 месяцев введено в эксплуатацию 537 квадратных метров жилья на тысячу жителей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на данные Ranking.kz.

Если застройщики сохранят такие темпы ввода жилья, то по итогам года Казахстан выйдет на исторический максимум - ввод 700 квадратных метров нового жилья на тысячу жителей в год.

Платёжеспособный спрос также опережает прошлогодние значения почти на 10%. За 10 месяцев 2018 года продано 219 тысяч объектов индивидуального жилья. На фоне оживления рынка жилья резко повысилась инвестиционная активность. Объём денежных вливаний в жилстрой вырос на 23%. Застройщики увеличили поток инвестиций за счёт собственных средств на 39%, а население - на 46%.

Масштаб роста жилищного строительства пока не соответствует потребностям казахстанской экономики. Для удовлетворения социальных стандартов в обеспечении жильём (30 квадратных метров на человека) Казахстану необходимо ежегодно вводить в среднем 1000 "квадратов" жилья на тысячу человек.

В Казахстане в среднем на одного жителя приходится всего 21 квадратного метра жилья, например, в Китае этот показатель равен 32 квадратным метрам.

Ситуация в отрасли жилстроя с точки зрения анализа рынка на грани парадокса. Высокие темпы роста обеспечивает госсектор за счёт масштабных вливаний в поддержку платёжеспособного спроса. А реальной статистики по участникам госпрограммы в открытом доступе нет ни по потребителям, ни по застройщикам, ни по объектам.

С одной стороны, такая ситуация повышает риски допущения очередного кризиса на жилищном рынке. Нет понимания, какое количество людей и средств вовлечено в долевое строительство, достаточно ли в этом секторе ликвидности у застройщиков для завершения проектов. С другой стороны, дефицит информации лишает застройщиков возможности выстраивать качественные горизонты планирования на долгосрочный период, а также видеть реальный потенциал рынка.

Только в рамках жилищной программы "Нұрлы Жер" за период 2017–2021 годов запланировано финансирование в размере 813,5 миллиардов тенге и увеличение ежегодного ввода жилья с 10,1 млн кв. м в 2017 до 15,2 млн кв. м в 2021. В рамках мониторинга реализации жилищной программы статкомитет отслеживает всего два показателя: общую площадь введённых в эксплуатацию жилых зданий и, в том числе, площадь зданий, введённых в эксплуатацию индивидуальными застройщиками.

Самые чувствительные показатели в системе господдержки жилстроя - в долевом строительстве, где риски дефолтов максимальны с обеих сторон (покупатель - застройщик). На текущий момент более 50% всех сделок по покупке квартир на первичном рынке заключают в строящихся многоэтажках. Цена будущих квартир (тех, что будут введены в эксплуатацию через 1,5–2 года) - на 20% ниже.

Что происходит на этом рынке сейчас, трудно понять. К примеру, один из самых популярных и надёжных каналов долевого строительства - Фонд гарантирования жилищного строительства - намерен увеличить объём выданных гарантийных обязательств с 40,1 миллиарда в 2018 до 140,1 миллиарда в 2023 году. Только за 11 месяцев текущего года фонд увеличил свою долю на рынке долевого строительства с 5% до 13%. В следующем году ФГЖС планирует контролировать 20% рынка. К 2023 - уже 50%. Причиной роста может стать то, что это единственный инструмент, являющийся подушкой безопасности для обеих сторон - и застройщиков, и дольщиков. Дольщики стали понимать, что вероятность рисков долгостроя при работе с ФГЖС сведена к нулю.

Если учесть параметры других систем поддержки (система жилстройсбережений, ипотечная программа "7-20-25", арендное жилье и т. д.), это может привести к массовому вовлечению в отрасль крупных инвесторов и значительно увеличить темпы ввода доступного жилья. На начало 2018 года, по официальным данным, количество очередников в рамках программ господдержки жилищного строительства уже превысило 2,8 миллиона человек.

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