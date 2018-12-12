Крупнейшие предприятия Актюбинской области повышают зарплаты работникам

В текущем году свыше 53 крупных предприятий и компаний региона повысили заработные платы на 7 – 20 процентов.

В Актюбинской области, в рамках реализации задач Послания Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни", такие крупные предприятия, как АО "ТНК "Казхром", ТОО "Актюбинская медная компания", ТОО "Восход-Oriel" и ТОО "Казахойл-Актобе" и другие повысят заработные платы своим работникам с 2019 года, сообщает Zakon.kz.

В частности, с 1 января заработные платы сотрудников подразделений Евразийской Группы, в состав которой входит и АО ТНК Казхром вырастут на 9-14%. Наибольшее увеличение зарплаты коснется рабочих специальностей, сообщил президент АО "ТНК "Казхром" Арман Есенжулов. Кроме того, будут сохранены различного рода действующие социальные программы для сотрудников, как в рамках коллективных договоров, так и помимо них.

Оплата труда сотрудников ТОО "Актюбинская медная компания" с нового года вырастет на 4%, а в ТОО "Восход-Oriel" на 9%. Повышение зарплаты ждет и работников ТОО "Казахойл-Актобе", где с января 2019 года зарплата увеличится на 7-10%.

Также в соответствии с поручениями Главы государства по повышению благосостояния граждан, ряд предприятий региона к новогодним праздникам выплатят работникам премиальные и 13-ую зарплату.

Отметим, в октябре этого года в ходе встреч по разъяснению задач Послания Главы государства руководители порядка 200 предприятий Актюбинской области, работающих в сфере промышленности, нефтегазового сектора, обрабатывающей отрасли, строительной и дорожно-транспортной индустрии, поддержали инициативу Главы государства о повышении заработной платы работникам и выступили с соответствующим обращением ко всем предприятиям Казахстана.

Добавим, в текущем году свыше 53 крупных предприятий и компаний региона повысили заработные платы на 7-20%.

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