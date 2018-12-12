Казахстан и Таджикистан начнут выявлять лиц с двойным гражданством

Аналогичных договоренностей планируется достигнуть также с Россией, Азербайджаном, Туркменистаном, Киргизией, Арменией и Грузией.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина депутаты одобрили проект закона "О ратификации Соглашения между правительством Казахстана и правительством республики Таджикистан о сотрудничестве в области миграции", которое урегулирует вопросы двойного гражданства, передает корреспондент Zakon.kz.

Соглашение между РК и Таджикистаном о сотрудничестве в области миграции заключено в марте 2018 года в Алматы. Как отметил министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов, ратификация этого Соглашения позволит создать благоприятные условия для осуществления обмена сведениями по регулированию миграционных процессов.

"Соглашение предусматривает обмен статистической, правовой и научно-методической информацией, обмен сведениями о гражданах государств-сторон, находящихся на территории государств сторон. Соглашение ратифицировано парламентом Таджикистана в июле 2018 года", - указал он.

В то же время депутат Асылбек Смагулов поинтересовался, каков будет положительный эффект от принятия документа и каковы гарантии для казахстанцев в сфере миграции. По данным главы ведомства, в этом году выявлено 15 260 граждан из числа нелегальных мигрантов.

"В том числе 555 были привлечены к ответственности, 102 были выдворены, остальные выплатили штрафы. Посредством данного Соглашения в первую очередь будет решаться вопрос двойного гражданства", - проинформировал министр.

Павел Казанцев в свою очередь затронул вопрос механизмов выявления двойного гражданства.

"Как мы выявляем двойное гражданство? Через пограничные службы, через гособеспечение. Они получают двойное гражданство, проживают там, приезжают к нам, получают нашу пенсию, вот так между границами ходят. Причем не сдают наши паспорта", - констатировал он.

Касымов ответил, что все нелегальные мигранты в основном выявлены пограничными службами.

"Из 15 тысяч, которые мы выявили, в основном выявлено пограничными службами и нашими и социальными службами. А если мы подпишем это Соглашение, то мы будем обмениваться, как только наш гражданин выехал туда, принял гражданство, нам придет сообщение о том, что он принял гражданство. Это первое такое Соглашение, мы готовим еще с Россией, Азербайджаном, Туркменистаном, Киргизией, Арменией и Грузией", - заключил министр.

Оксана Скибан, Астана

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