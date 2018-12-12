Самолет "Бек Эйр" не смог доставить пассажиров в Алматы из-за неисправности

Сейчас самолет находится в аэропорту Астаны. В 18:00 борт планирует вылететь в Алматы рейсом Z9 2111.

В Комитете гражданской авиации прокомментировали отмену рейса Астана – Алматы авиакомпании "Бек Эйр", передает Zakon.kz.

"Рейс Z9 2121 авиакомпании "Бек Эйр" по маршруту Астана – Алматы от 12 декабря вылетел в 3:00 по времени Астаны. Однако по технической причине (неисправность ВС, рег.номер UP-F1014) в 4:23 приземлился в аэропорту Астаны. После приземления все пассажиры были высажены в терминал. После устранения неисправности в 5:30 данный борт планировал вылететь в Алматы. Однако, в 7:14 авиакомпания проинформировала аэропорт Астаны об отмене рейса Z9 2121 по маршруту Астана – Алматы", - сообщили в КГА.

Сейчас самолет находится в аэропорту Астаны. В 18:00 борт планирует вылететь в Алматы рейсом Z9 2111.

"Согласно действующему законодательству, при отмене или задержке рейса по вине перевозчика на срок свыше десяти часов перевозчик обязан по выбору пассажира: 1) обеспечить перевозку пассажира ближайшим рейсом до пункта назначения (при наличии свободных мест), указанного в билете, с предоставлением услуг (напитки, питание, гостиница); 2) вернуть пассажиру полную стоимость билета", - добавили в ведомстве.

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