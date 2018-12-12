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В Казахстане обновят онкологические центры в 2019 году

Планируется значительно расширить доступность лучевой терапии в Казахстане и улучшить качество и продолжительность жизни казахстанцев.

Фото : хабар 2412 декабря 2018, 13:19

11 декабря Министерство здравоохранения РК и компания "Varian Medical Systems International AG" подписали Меморандум о сотрудничестве по оснащению современным медоборудованием онкоцентров страны, передает Zakon.kz.

Целью подписания меморандума является создание успешной и финансово эффективной модели государственно-частного партнерства для развития онкологической службы страны.

Согласно комплексному плану по борьбе с онкологическими заболеваниями в Республике Казахстан на 2018 – 2022 годы, утвержденного Правительством Республики в рамках государственно-частного партнерства предусмотрено оснащение Национального онкологического научного центра в г. Астана оборудованием для оказания лучевой и протонной терапии, а также 10 региональных онкоцентров современными аппаратами для лучевой терапии.

Реализация подобного соглашения позволит значительно расширить доступность лучевой терапии в Казахстане и улучшить качество и продолжительность жизни казахстанцев.

Работа по созданию Национального научного онкологического центра проводится Министерством здравоохранения в реализацию поручения Главы Государства Назарбаева Н.А., озвученном в посланиях народу Казахстана от 10 января 2018 года "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции" и от 5 октября 2018 года "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни".

Строительство данного центра будет начато в 2019 году. В текущем году Министерством здравоохранения начаты необходимые организационно-подготовительные мероприятия.

Национальный научный онкологический центр призван обеспечить население страны высокоэффективными и высокотехнологичными методами ранней диагностики и лечения заболеваний злокачественными новообразованиями на основе передового международного опыта.


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