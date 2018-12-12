Уезжающие в Россию казахстанцы часто нарушают закон о гражданстве - Касымов

Выезжая в соседнюю страну, люди не сдают паспорт РК.

В кулуарах мажилиса министр внутренних дел Калмуханбет Касымов высказался об имеющихся фактах приобретения двойного гражданства казахстанцами, которые выезжают на ПМЖ в Россию, передает Zakon.kz.

Как отметил министр, граждане выезжают из Казахстана, законно получают гражданство в России, но отечественным компетентным органам не сообщают о получении там паспорта.

"Когда паспорт сдают, мы делаем им утрату гражданства, а это (молчание о получении паспорта РФ) - считается как двойное гражданство. Все эти 15 тысяч граждан - это казахстанцы, которые выезжают в Россию. С таджиками таких фактов не зарегистрировано", - отметил Касымов.

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Ситуация с двойным гражданством, по словам министра внутренних дел, складывается из-за отсутствия соглашения с Россией о выбывших к ним граждан Казахстана.

"Он поехал туда, получил гражданство, нам не сообщает, у нас соглашения с ними нет (Россия), они нам не сообщают, он паспорт не сдает и возвращается с казахстанским паспортом, спокойно получает здесь пенсию, пользуется другими услугами. Это мы выявляем через наше соцобеспечение, через пограничные службы. Сейчас мы с Россией договорились - они нам запросами отвечают. А, чтобы все было в автоматизированном режиме, нам нужны вот такие соглашения, которые мы подписали с Таджикистаном", - сказал Касымов.

По его словам, соглашений, подобных тому, что было подписано с Таджикистаном, подготовлено еще с 12 странами. В основном это страны СНГ.

"Наш гражданин может получить гражданство в 200 странах, но не везде двойное гражданство преследуется законом, а у нас оно запрещено", - резюмировал министр.

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