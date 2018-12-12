Пьяный водитель в ЗКО сбил двух мужчин, в том числе полицейского

Один из них скончался на месте.

11 декабря около 11 часов вечера на полицейском посту на трассе Уральск-Самара 29-летний водитель ВАЗ-21150 сбил двух пешеходов. Водитель, как сообщает полиция, был пьян, передает Zakon.kz со ссылкой на УН.

Один из сбитых мужчин скончался до приезда скорой помощи. Второй пострадавший - сотрудник полиции, находится в больнице.

- Один из мужчин, 1983 года рождения, скончался до приезда медиков. Второй пострадавший, 1990 года рождения, доставлен в областную многопрофильную больницу. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и перелом плеча. Сейчас его состояние стабильное, - сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения.

Как сообщили в ДП ЗКО, водитель Ваз ехал по трассе Самара – Шымкент, проезжая через стационарный пост дорожной полиции "Красновский", выехал на полосу встречного движения и сбил двух пешеходов, которые находились на территории стационарного поста.

Далее водитель попытался скрыться. Но примерно через 400 метров от места ДТП его догнали и задержали полицейские.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами" УК РК.

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