Еще одно серьезное нападение произошло на водителя скорой в Алматы

Пострадавший госпитализирован в ожоговое отделение.

Во время оказания скорой медицинской помощи сотрудниками бригады 7/31 Службы "103" произошло нападение на водителя скорой помощи, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Управления здравоохранения Алматы.

Вызов на пульт 103 поступил 11 декабря. Бригада скорой выехала по адресу: Жетысуский район, ул. Винтера. Пока фельдшер осматривал пациента дома, водитель находился в скорой.

"Со слов водителя, около 20:00 к нему подошел молодой человек и попросил убрать автомобиль с парковки возле его дома. Ожидая фельдшера и пациента для транспортировки на госпитализацию, водитель скорой помощи не мог отъехать с места вызова, при этом автотранспорт не препятствовал проезду других транспортных средств. Парень зашел в дом, но вскоре вернулся к машине и произвел выстрел неизвестным химическим веществом в лицо водителю, в результате чего тот получил различные ожоги", - сообщили в Управлении.

Первую помощь пострадавшему оказал фельдшер, когда вернулся вместе с пациентом к машине. После этого вызвал дополнительно две бригады "103", для транспортировки пострадавшего водителя и пациента в стационары. Нападавший и свидетель инцидента никакой помощи водителю не оказали.

"Ввиду тяжести состояния пострадавший госпитализирован в ожоговое отделение Городской клинической больницы №4 с диагнозом "Химический ожог 4%/ I – II степени лица и шеи", в данный момент состояние пациента оценивается как средней степени тяжести, он находится под наблюдением врачей", - добавили в Управлении.

Руководитель Управления здравоохранения Алматы Канат Тосекбаев:

"Действительно наш коллега пострадал во время исполнения своих обязанностей. По данному факту информация передана в правоохранительные органы для принятия самых строгих мер в соответствии законодательством Республики Казахстан. Это не единичный случай нападения на сотрудников бригад скорой медицинской помощи. Не стоит забывать, что бригады выезжают на экстренные вызовы, для водителей дорога каждая минута, врачам и фельдшерам предстоит в достаточно короткий промежуток времени определить состояние пациента, поставить предварительный диагноз и оказать необходимую медицинскую помощь. Поэтому хотел бы попросить жителей города относиться с должным уважением к работе сотрудников скорой помощи, которые выполняют свои служебные обязанности во имя спасения жизни пациентов".

В 2013 году зафиксировано 2 случая нападения на сотрудников скорой, в 2014 году – 3 случая, в 2015 году – 4 случая (из них в двух случаях врачи скорой помощи были госпитализированы в крайне тяжелом состоянии), 2016 год – 1 случай, 2018 год - 5 случаев.

18 сентября в Алматы 28-летний гражданин Турции напал на водителя машины скорой медицинской помощи. Его задержала полиция и позже он попросил прощения у казахстанцев. Пострадавшему наложили несколько швов на рассеченную бровь. Позже он простил обидчика.

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