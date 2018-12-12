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Двое детей погибли при пожаре в ВКО

Площадь пожара по предварительным данным 100 кв.м.

Фото : Politeka12 декабря 2018, 15:34

12 декабря в селе Каменка загорелся частный дом, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

12 декабря в 13:15 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Каменка Уланского района Восточно-Казахстанской области. Площадь пожара по предварительным данным 100 кв.м, - говорится в сообщении.

В результате пожара погибли двое детей 2015 и 2017 годов рождения.

На ликвидацию пожара, из ближайшей пожарной части расположенной на расстоянии 40 км, привлечено 4 человек личного состава и одна единица пожарной техники ДЧС Восточно-Казахстанской области. Пожар локализован в 15:05.


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