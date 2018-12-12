Отрезали волосы и снимали на видео: найдены издевавшиеся над сверстницей школьницы

Инцидент произошел в Байконуре 18 ноября этого года.

Личности девушек, которые издевались над сверстницей, установлены, передает Zakon.kz со ссылкой на директора департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД РК Алмаса Садубаева.

По его данным, личности школьниц-подростков, которые совершили противоправные действия против своей сверстницы, сняли все на камеру смартфона и выложили запись в соцсети, установлены.

"Инцидент произошел в Байконуре 18 ноября этого года. Все они несовершеннолетние, являются ученицами местной средней школы. Проводится расследование", - сообщил Алмас Садубаев.

Ранее сообщалось, что девушкам по 15-17 лет. Причина такого отношения к сверстнице пока неизвестна.

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