Отрезали волосы и снимали на видео: найдены издевавшиеся над сверстницей школьницы
Инцидент произошел в Байконуре 18 ноября этого года.
Фото : kremen.today12 декабря 2018, 15:57
Личности девушек, которые издевались над сверстницей, установлены, передает Zakon.kz со ссылкой на директора департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД РК Алмаса Садубаева.
По его данным, личности школьниц-подростков, которые совершили противоправные действия против своей сверстницы, сняли все на камеру смартфона и выложили запись в соцсети, установлены.
"Инцидент произошел в Байконуре 18 ноября этого года. Все они несовершеннолетние, являются ученицами местной средней школы. Проводится расследование", - сообщил Алмас Садубаев.
Ранее сообщалось, что девушкам по 15-17 лет. Причина такого отношения к сверстнице пока неизвестна.
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