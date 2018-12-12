Отозвана апелляционная жалоба на решение о ликвидации Qazaq Banki
В суд поступило заявление об отзыве апелляционной жалобы.
Фото : Алау12 декабря 2018, 17:52
Апелляционная жалоба на решение суда о принудительной ликвидации АО "Qazaq Banki" была отозвана, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Алматинского городского суда.
"Апелляция рассмотрела гражданское дело по иску Нацбанка к Qazaq Banki по апелляционной жалобе ИП Ким Л.О. В ходе апелляционного производства в суд поступило заявление об отзыве апелляционной жалобы. Судебная коллегия, заслушала объяснения представителей сторон, изучила материалы дела. Поскольку судебный акт не обжалован другими лицами и не опротестован прокурором определением суда апелляционная жалоба была возвращена", - сообщили в пресс-службе.
24 октября 2018 года Специализированным межрайонным экономическим судом города Алматы принято решение о принудительной ликвидации АО "Qazaq Bank"» (далее – Решение суда).
29 ноября 2018 года на Решение суда подана апелляционная жалоба и принята к рассмотрению судом первой инстанции (СМЭС г. Алматы).
В августе текущего года Нацбанк РК лишил банк лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4949837-0ac553e572048000c20e93d29b352f63
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...