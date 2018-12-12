Отозвана апелляционная жалоба на решение о ликвидации Qazaq Banki

В суд поступило заявление об отзыве апелляционной жалобы.

Апелляционная жалоба на решение суда о принудительной ликвидации АО "Qazaq Banki" была отозвана, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Алматинского городского суда.

"Апелляция рассмотрела гражданское дело по иску Нацбанка к Qazaq Banki по апелляционной жалобе ИП Ким Л.О. В ходе апелляционного производства в суд поступило заявление об отзыве апелляционной жалобы. Судебная коллегия, заслушала объяснения представителей сторон, изучила материалы дела. Поскольку судебный акт не обжалован другими лицами и не опротестован прокурором определением суда апелляционная жалоба была возвращена", - сообщили в пресс-службе.

24 октября 2018 года Специализированным межрайонным экономическим судом города Алматы принято решение о принудительной ликвидации АО "Qazaq Bank"» (далее – Решение суда).

29 ноября 2018 года на Решение суда подана апелляционная жалоба и принята к рассмотрению судом первой инстанции (СМЭС г. Алматы).

В августе текущего года Нацбанк РК лишил банк лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг.

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