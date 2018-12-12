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Полицейский, издевающийся над мужчиной, попал на видео

На кадрах запечатлен командир взвода ДПП ОВД Шардаринского района, который удерживает мужчину за волосы.

Фото : instagram12 декабря 2018, 19:37

В соцсетях распространяется видео, на котором сотрудник полиции угрожает мужчине, передает ИА "NewTimes.kz".

На кадрах запечатлен командир взвода ДПП ОВД Шардаринского района, который удерживает мужчину за волосы, нецензурно выражаясь, а потом плюет в него. Информацию подтвердили в департаменте полиции Туркестанской области.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

"8 декабря данный факт зарегистрирован в ЕРДР Шардаринского РОП по статье "Хулиганство". Проводится досудебное расследование. В свою очередь, управление собственной безопасности ДП Туркестанской области проводит служебную проверку", ― проинформировали в ведомстве.


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