Полицейский, издевающийся над мужчиной, попал на видео
На кадрах запечатлен командир взвода ДПП ОВД Шардаринского района, который удерживает мужчину за волосы.
Фото : instagram12 декабря 2018, 19:37
В соцсетях распространяется видео, на котором сотрудник полиции угрожает мужчине, передает ИА "NewTimes.kz".
На кадрах запечатлен командир взвода ДПП ОВД Шардаринского района, который удерживает мужчину за волосы, нецензурно выражаясь, а потом плюет в него. Информацию подтвердили в департаменте полиции Туркестанской области.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
"8 декабря данный факт зарегистрирован в ЕРДР Шардаринского РОП по статье "Хулиганство". Проводится досудебное расследование. В свою очередь, управление собственной безопасности ДП Туркестанской области проводит служебную проверку", ― проинформировали в ведомстве.
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