Полицейский, издевающийся над мужчиной, попал на видео

На кадрах запечатлен командир взвода ДПП ОВД Шардаринского района, который удерживает мужчину за волосы.

В соцсетях распространяется видео, на котором сотрудник полиции угрожает мужчине, передает ИА "NewTimes.kz".

На кадрах запечатлен командир взвода ДПП ОВД Шардаринского района, который удерживает мужчину за волосы, нецензурно выражаясь, а потом плюет в него. Информацию подтвердили в департаменте полиции Туркестанской области.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

"8 декабря данный факт зарегистрирован в ЕРДР Шардаринского РОП по статье "Хулиганство". Проводится досудебное расследование. В свою очередь, управление собственной безопасности ДП Туркестанской области проводит служебную проверку", ― проинформировали в ведомстве.

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