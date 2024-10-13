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Законодательство РК

Мужчина с ножом попал на видео в Алматы

Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2024 22:40 Фото: polisia.kz
В Казнете распространяется видео, на котором запечатлены мужчины, один из которых был с ножом. По информации авторов ролика, инцидент произошел в Алматы, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, что между мужчинами произошел конфликт. 

Этот инцидент Zakon.kz прокомментировали в Департаменте полиции мегаполиса. 

"По данному факту проводится расследование. Правонарушители задержаны и доставлены в полицию.  В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств дела", – рассказали в полиции. 

В ведомстве подчеркнули, что в отношении них непременно будут приняты меры в соответствии законодательством РК.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Массовая драка произошла в КазНУ. 

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