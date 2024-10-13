Мужчина с ножом попал на видео в Алматы
Фото: polisia.kz
В Казнете распространяется видео, на котором запечатлены мужчины, один из которых был с ножом. По информации авторов ролика, инцидент произошел в Алматы, сообщает Zakon.kz.
На кадрах видно, что между мужчинами произошел конфликт.
Этот инцидент Zakon.kz прокомментировали в Департаменте полиции мегаполиса.
"По данному факту проводится расследование. Правонарушители задержаны и доставлены в полицию. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств дела", – рассказали в полиции.
В ведомстве подчеркнули, что в отношении них непременно будут приняты меры в соответствии законодательством РК.
Ранее сообщалось о другом инциденте. Массовая драка произошла в КазНУ.
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