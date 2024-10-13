Мужчина с ножом попал на видео в Алматы

Фото: polisia.kz

В Казнете распространяется видео, на котором запечатлены мужчины, один из которых был с ножом. По информации авторов ролика, инцидент произошел в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: