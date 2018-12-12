Мировые лидеры поздравили казахстанцев и Президента с Днем Независимости

Казахстанцев поздравили президент США, королева Великобритании и Папа Римский.

На имя Нурсултана Назарбаева поступили поздравительные телеграммы и письма от глав иностранных государств по случаю празднования Дня Независимости Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Президент Соединенных Штатов Америки от имени своей страны и от себя лично поздравил народ Казахстана с 27-й годовщиной независимости.

- С тех пор как США впервые признали независимость Казахстана в 1991 году, наши страны последовательно работали над укреплением и расширением двусторонних связей. Ваш визит в Вашингтон в январе этого года дал новый импульс продвижению и упрочению отношений, которые сложились между нашими странами за эти годы, - говорится в телеграмме.

Дональд Трамп отметил, что под руководством Нурсултана Назарбаева Казахстан стал лидером в деле нераспространения ядерного оружия и сторонником мира на земле.

- Я ожидаю дальнейшего продолжения нашего тесного сотрудничества. Желаю Вам и народу Казахстана успехов и благополучия в наступающем Новом году, - сказано в поздравлении Президента США.

Королева Великобритании Елизавета II поздравила Нурсултана Назарбаева и народ Казахстана с приближающимся Днем Независимости, пожелав всем благополучия и успехов.

"Я с большим удовольствием направляю свои искренние поздравления по случаю Вашего Национального праздника вместе с моими наилучшими пожеланиями благополучия и счастья народу Казахстана в наступающем году", - говорится в телеграмме.

В своих поздравительных телеграммах Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд и Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд пожелали народу Казахстана процветания и дальнейшего развития, а также выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества во всех сферах.

Папа Римский Франциск также поздравил Нурсултана Назарбаева в связи с Днем Независимости и направил теплые слова с пожеланиями мира и процветания всему народу Казахстана.

Король Марокко Мухаммед VI в своей телеграмме, высоко оценив сложившиеся отношения между Казахстаном и Марокко, выразил намерение продолжить работу по укреплению сотрудничества на благо интересов народов двух государств.

Поздравления с Днем Независимости и пожелания благополучия в адрес Главы государства и народа Казахстана также направил Председатель Государственного совета и Совета министров Республики Куба Мигель Диас-Канель.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в своем письме отметил: "За годы независимости Казахстан добился значительных успехов на пути укрепления государственности, роста благосостояния народа и повышения авторитета страны на международной арене. Отрадно отметить высокий уровень туркмено-казахстанских отношений, наглядно отражающий плодотворное сотрудничество и тесное взаимодействие наших стран по самому широкому спектру направлений".

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