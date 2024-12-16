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События

Президент поздравил казахстанцев с Днем Независимости

Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, президент , фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2024 08:01 Фото: akorda.kz
16 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Независимости, сообщает Zakon.kz.

Со слов президента, этот праздник – символ возрождения нашей государственности и воплощения мечты нашего народа о свободе. В этот день мы все глубоко осознаем, насколько важно быть верными заветам предков и брать на себя ответственность за будущее нации.

"Независимость – наше общее бесценное достояние, лежащее в основе всех наших достижений. Независимость превыше всего. Защищать ее как зеницу ока – долг каждого гражданина", – отметил президент.

Сегодня Казахстан уверенно движется вперед, следуя четким стратегическим курсом, шаг за шагом укрепляя свой авторитет на международной арене. Все это благодаря усердному труду и солидарности нашего народа.

"Убежден, сохраняя наше единство, спокойствие и стабильность в обществе, мы преодолеем все вызовы и достигнем новых высот на пути прогресса. Желаю всем крепкого здоровья и благополучия! Пусть процветает наша священная Родина!"Касым-Жомарт Токаев

О важности Дня Независимости для Казахстана – в материале Zakon.kz.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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