Глава государства дал старт запуску первой очереди Макинской птицефабрики

Уникальность и значимость проекта заключается в том, что объект не имеет аналогов в Центральной Азии по объемам производства и применяемым технологиям.

Президент Казахстана Н.А. Назарбаев в ходе общенационального телемоста "Вторая пятилетка индустриализации: Сделано в Казахстане" дал старт одному из самых крупных проектов в аграрной отрасли – Макинской птицефабрике, сообщает Zakon.kz.

"Уважаемый Нурсултан Абишевич! Во время рабочего визита на наш завод Вы поручили построить мощностью 50 тысяч тонн самую крупную птицефабрику не только в Казахстане, но и в Центральной Азии. Ваше поручение беспрекословно выполнено. Сегодня мы готовы к запуску новой птицефабрики, которая уменьшит на 30% импорт мяса птицы всей страны. Проект реализован в рамках развития Продовольственного пояса Астаны", – доложил учредитель АО "AitasKZ" Серик Толукпаев.

"Для Казахстана одной из главных отраслей является сельское хозяйство. Это наше производство, на которое мы возлагаем большие надежды в будущем. Я постоянно говорю в Казахстане много земли и возможности есть. Мы богаты не только недрами, мы богаты еще и земельными ресурсами. Если мы будем расширять это производство, усилится наш экспортный потенциал, увеличатся поступления средств в Казахстан, будет работать на благо страны. Вы хорошо поработали, благодарю за ваш труд. Запускаем!", – дал старт первой очереди птицефабрики Глава государства.

Уникальность и значимость проекта заключается в том, что объект не имеет аналогов в Центральной Азии по объемам производства и применяемым технологиям. Мощность фабрики – 50 000 тонн мяса птицы в год и в перспективе производственные мощности планируется расширить до 100 тысяч тонн. Здесь предусмотрены лучшие современные технологии и оборудование из Германии, Нидерландов, Японии.

Отметим, в реализацию проекта инвестировано 45,6 млрд тенге. На птицефабрике будут работать 910 человек со средней заработной платой более 200 тыс. тенге.

Общенациональный телемост в рамках дня индустриализации – традиционное подведение итогов большой работы по диверсификации экономики, росту благосостояния граждан, по обновлению человеческого потенциала, чествованию казахстанцев, внесших большой вклад в модернизацию нашей страны.

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