"Барыс" уверенно обыграл "Куньлунь Ред Стар"

Итог матча - 4:1.

После неожиданной осечки в Хабаровске "Барыс" одержал уверенную победу в Шанхае (Китай) над хоккеистами пекинского "Куньлунь Ред Стар", сообщает СИА "SPORTINFORM".

Ключевым моментом предыдущего поражения стала ошибка кипера астанчан Доминика Граховины, однако Андрей Скабелка продемонстрировал свое доверие к чеху, поставив 24-летнего кипера в рамку уже на следующую игру. Решение себя оправдало и на международный перерыв, связанный с играми сборных, "барсы" ушли в хорошем расположении духа – 4:1.

Отметим, что в одном из голов поучаствовал лучший защитник-бомбардир лиги Даррен Диц (36 очков, 11+25), а своеобразной точкой в матче стала дебютная шайба габаритного новичка астанчан Виктора Сведберга.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!