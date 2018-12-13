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Пропавшего в Алматы подростка нашли спустя две недели

Сбежавший из дома подросток бродяжничал в южной столице, посещая различные торговые дома и компьютерные клубы.

Фото : Открытые источники13 декабря 2018, 02:00

В Алматинской области полицейские отыскали сбежавшего из дома в конце ноября 13-летнего подростка, сообщает Sputnik Казахстан.

Родители мальчика обратились в районную полицию 29 ноября. Первые розыскные работы не дали желаемых результатов. Но в скором времени полицейские установили, что подросток мог сбежать из дома из-за ссоры с родителями.

"К поиску ребенка кроме родных сразу подключились сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних, розыскники оперативных подразделений Илийской районной полиции, а также коллеги из Алматы. И буквально вчера мальчишку нашли в одном из развлекательных центров южной столицы и доставили домой. В настоящее время подросток живой и невредимый передан своим родителям", — сообщили в пресс-службе полиции Алматинской области.

Оказывается, все это время сбежавший из дома подросток бродяжничал в южной столице, посещая различные торговые дома и компьютерные клубы.

В полиции дополнили, что разысканного школьника ювенальная полиция поставила на профилактический учет. Помимо этого, его родители будут привлечены к ответственности согласно статье 127 Кодекса об административных нарушениях РК "Невыполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию детей".


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