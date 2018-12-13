В Актобе чиновница пожаловалась на то, что ее избил начальник

По словам женщины, ему не понравилось, что Гульмира пожаловалась на сантехника, который не включал на работе отопление.

В Актобе госслужащая пожаловалась на то, что ее побил начальник. Гульмира Жидебаева утверждает: она стала жертвой разъяренного зама Актюбинской территориальной инспекции. По словам женщины, после того как шеф поднял на нее руку, она потеряла сознание и до сих пор нуждается в лечении. Скандал дошел до антикоррупционной службы, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Гульмира Жидебаева уже 10 лет работает в актюбинской территориальной инспекции. Но в последние дни в родном кабинете чувствует себя неуютно. Говорит, страх появился после того, как случился серьезный конфликт с заместителем руководителя. По словам женщины, ему не понравилось, что Гульмира пожаловалась на сантехника, который не включал на работе отопление.

"Вот этот кабинет, где я получила побои от этого заместителя руководителя. Он затолкал в этот кабинет, зайдя за мной сзади. Он об эту стенку меня ударил. Больше того, он еще прижал к стенке и сказал: "Закрой рот, убью!" После чего я, увернувшись от его кулака, вышла в коридор, кричала, плакала", - сказала руководитель отдела Актюбинской территориальной инспекции Гульмира Жидебаева.

После непростой беседы с бастыком Гульмира потеряла сознание, а коллеги вызвали скорую. Женщина сняла побои и пожаловалась на шефа в антикоррупционную службу. На буйного зама завели дело по факту нанесения телесных повреждений. Но работе Ерлана Орынбаева это не мешает. И никаких угрызений совести он не испытывает.

"У женщин много разговоров. Сейчас она всякое может наговорить. Говорю же, я ее не бил", - утверждает зам. руководителя актюбинской территориальной инспекции Ерлан Орынбаев.

"Я получила побои, я получила травму. По состоянию здоровья я каждый день болею. Но этот человек нагло утверждает, что он меня не бил, не трогал!", - возмущается чиновница.

Детали следствия пока не разглашают, но в Агентстве по делам госслужбы уже на днях должны решить, кто спровоцировал скандал.

"В ходе проверочных мероприятий были опрошены граждане, работники этой инспекции. Отдельные из них указывают о том, что со стороны Орынбаева… Он грубо обращался. Предусмотрены виды наказания, начиная с замечания, строгий выговор, предупреждение о неполном служебном соответствии, увольнение", - отметил руководитель управления контроля в сфере госслужбы по Актюбинской области Руслан Мажитов.

Выяснилось, что о Ерлане Орынбаеве незадолго до конфликта в Нацбюро уже говорили. Проходит он и по коррупционному делу. Следователи подозревают чиновника в получении взятки за покровительство торговцам оптового рынка.

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