Минздрав РК вводит sms-рассылку о получении бесплатных лекарств

В случае, если пациент не получал медикаменты, ему будет предложено направить в ответ на SMS-уведомление цифру "0".

SMS-рассылку для людей, кому положены бесплатные медикаменты, вводит Министерство здравоохранения РК. Новый вид мониторинга за предоставлением бесплатных лекарств будет апробирован до конца 2018 года, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Новый вид мониторинга за предоставлением бесплатных лекарственных средств и изделий медицинского назначения запускается в пилотном режиме для совершенствования процессов оплаты услуг гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

"С начала 2018 года Фонд медицинского страхования изменил порядок оплаты предоставляемых лекарственных средств и изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на амбулаторном уровне. С текущего года деньги перечисляются только по фактически обеспеченным рецептам - при получении лекарств пациентом и после внесения отметки в информационную систему "Лекарственное обеспечение" (ИСЛО) об отпуске препарата. Следующий этап – вовлечение в систему контроля самих пациентов, который мы запустили сегодня в пилотном режиме", - пояснила и. о. председателя правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Ботагоз Жакселекова.

В рамках проекта Министерства здравоохранения в течение нескольких дней будет осуществлена рассылка SMS-сообщений пациентам, чьи данные как получателей бесплатных лекарств отражены в системе ИСЛО в ноябре - декабре текущего года. В общей сложности, рассылку планируется сделать 3 млн телефонным номерам, указанным в информационной системе.

В сообщении будет содержаться информация о номере рецепта и дате предоставления лекарства. В случае, если пациент не получал эти медикаменты, ему будет предложено направить в ответ на SMS-уведомление цифру "0" или позвонить по номеру 1439. Звонок и SMS – бесплатны для граждан.

В Минздраве понимают, что пациенты могли допустить ошибки при указании своих контактных телефонов и рассылку получат не все, поэтому есть возможность откорректировать информацию через контакт-центр.

Информация по каждому звонку и SMS будет анализироваться, после чего будет направлена в Министерство здравоохранения для принятия решений по ним.

"Если по итогам рассылки будут выявлены существенные отклонения от данных по выданным лекарствам в информационной системе, проект получит дальнейшее развитие и будет продлен. Кроме того, в будущем он может быть масштабирован на другие виды услуг, предоставляемых в рамках гарантированного объема медицинской помощи", - отметили в Минздраве.

По состоянию на 9 декабря 2018 года, медицинские организации выписали рецепты на 80,4 млрд тенге, сумма обеспеченных рецептов составляет 74,6 млрд. тенге.

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