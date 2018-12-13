Режиссер Эмир Кустурица: Я счастлив быть в Алматы

Я планирую снять кино в степях Казахстана - Кустурица.

Сербский режиссер Эмир Кустурица, обладатель двух "Пальмовых ветвей" Каннского кинофестиваля и основатель музыкальной группы The No Smoking Orchestra впервые прибыл в Алматы на свой творческий вечер.

В рамках этого визита, известный режиссер и музыкант поделился своим мнением о мире кино.

"На сегодняшний день рынок кинематографии стал слишком перенасыщенным. Среди этих работ не все картины соответствуют требованиям. Однако в казахстанском кино наблюдается заметный скачок в развитии. Познакомился с создателями комедии "Гудбай, мой бай". И это очень здорово, что в картине не только юмор, сатира, но и месседж о сохранении ценностей. В частности, семейных. Я желаю ребятам продолжать снимать, собирая полные залы, как это происходит сейчас", - поделился сербский режиссер Эмир Кустурица.

По словам титана кинематографии, он искренне рад, что наша страна успешно продолжает популяризацию бренда национального кино. Некая форма национального искусства, по его мнению, всегда будет сделана лучше, чем фильмы, снятые по требованию рынка.

"Мне очень импонируют произведения Чингиза Айтматова. И я не раз говорил, что планирую снять кино в степях Казахстана. В этой стране радует все - люди, культура, природа и даже сама атмосфера. Я очень счастлив быть здесь", - рассказал режиссер.

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