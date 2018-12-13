Несколько рейсов задержаны в аэропорту Алматы

Причиной задержки является туман.

В Международном аэропорту Алматы задерживаются несколько рейсов, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт воздушной гавани.

На данный момент задерживаются вылеты в направлениях: Костанай, Урумчи, Караганда, Душанбе.

Прилеты: из Семей/Тараза, Караганды, Костаная, Петропавловск/Тараза, Урумчи, Астаны, Душанбе, Сеула, Уральска.

Причиной задержки является туман.

В аэропорту рекомендуют заранее уточнять время рейса в справочной аэропорта или авиакомпании.





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