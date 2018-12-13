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Уволен полицейский, издевавшийся над мужчиной в Туркестанской области

Причиной противоправных действий сотрудника явилась ревность.

Фото : кадр видео13 декабря 2018, 10:10

В пресс-службе ДП Туркестанской области сообщили, что полицейский, запечатленный на скандальном видео, уволен из органов внутренних дел, передает Zakon.kz.

Как сообщалось ранее по размещенному в социальных сетях видео с противоправными действиями сотрудника полиции Туркестанской области, данный факт был арегистрирован в ЕРДР Шардаринского районного отдела полиции по статье 293 ч.1 УК РК "Хулиганство". Проводится досудебное расследование.

"В свою очередь, Управлением собственной безопасности Департамента полиции области проведена служебная проверка. Решением дисциплинарной комиссии полицейский Шардаринского РОП уволен из органов внутренних дел. Установлено, что причиной противоправных действий сотрудника явилась ревность", - сообщили в полиции.

На кадрах запечатлен командир взвода ДПП ОВД Шардаринского района, который удерживал мужчину за волосы, нецензурно выражаясь, а потом плюнул в него.


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