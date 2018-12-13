Товарооборот между Казахстаном и Японией увеличился почти наполовину

Товарооборот вырос на 49%.

Товарооборот между Казахстаном и Японией по сравнению с прошлым годом увеличился почти наполовину, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.

Об этом стало известно в Токио на казахстанско-японском бизнес-форуме. Делегацию нашей страны возглавил вице-министр по инвестициям и развитию Арыстан Кабикенов.

В форуме участвовали представители японского правительства и порядка 20 крупных компаний. Инвесторам представлены проекты в сфере транспорта и логистики, химии и нефтехимии, а также традиционной и возобновляемой энергетики.

По словам посла Казахстана в Японии Ерлана Баударбек-Кожатаева, усиление интеграционных процессов в Центральной Азии и определение правового статуса Каспия создают благоприятные условия для инвестирования в казахстанскую экономику. В свою очередь, вице-министр по инвестициям и развитию Арыстан Кабикенов отметил, что широкие возможности участия в казахстанской экономике представляют членство нашей страны во Всемирной торговой организации и в Комитете по инвестициям ОЭСР.

Арыстан Кабикенов, вице-министр по инвестициям и развитию РК:

- За 2 года мы проводим уже четвертый бизнес-форум. Проводили до этого еще семь семинаров. Активно ведется сотрудничество. У нас уже наблюдается позитивная динамика. Товарооборот вырос на 49%. То есть мы видим, что есть большой интерес, как в рамках торговли, так и в рамках инвестиций. С 2005 года объем инвестиций превысил уже 6 миллиардов долларов.

Шигеру Ямазое, заместитель председателя "Marubeni Corporation":

- Для Марубени Казахстан является весьма важным рынком. До настоящего времени наша компания инвестировала в проекты по разработке урана и других природных ресурсов. Мы также заинтересованы в инвестировании в сферу энергетики и зеленых технологий. На фоне экономического роста в Казахстане не только Марубени, но и другие японские компании не намерены уступать другим странам, имеют планы инвестирования в казахстанскую экономику в ближайшее время.

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