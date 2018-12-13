В Алматы пешеходные переходы могут оградить стенами из воды с подсветкой

Если проект алматинских стартаперов взлетит, то водителей перед переходами будет останавливать водяная стена с лазерной проекцией.

Идею алматинских изобретателей сложно назвать новой и оригинальной. Схожие концепты пешеходных переходов можно отследить ещё в 2008 году. Их автором был корейский дизайнер. Позже об изобретении зебры с лазерной подсветкой заявляли и в Казахстане, пишет kolesa.kz.

Главное отличие идеи алматинцев — использование водяной стены для остановки автомобильного трафика. Таким же образом, к примеру, стопорят движение в одном из тоннелей Сиднея.

Задумку можно считать полезной, даже если она не будет работать круглый год. Зимой вода для стены просто-напросто замёрзнет в трубах. Проект понравился представителям ДП, которым он предлагался на словах. Но, как обычно, всё упирается в финансирование. На начальном этапе изобретателям нужно около 4 млн тенге, которых пока нет.

Привлечение дополнительного внимания к пешеходным переходам — идея прекрасная. Подобная система отлично бы сработала на пару с последней китайской разработкой, которая мешает людям перебегать дорогу на запрещающий сигнал светофора.

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