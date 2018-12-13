Страны ЕАЭС создадут единую электронную валюту для расчетов

Новую валюту планируется применять только в операциях взаимозачетов при межгосударственной торговле.

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) введут единую валюту для трансграничных расчетов. Автором инициативы стал Национальный платежный совет, сообщают российские "Известия".

По словам председателя правления организации Алмы Обаевой, новую валюту планируется применять только в операциях взаимозачетов при межгосударственной торговле. Новые деньги будут исключительно электронными.

Введение такой валюты необходимо для облегчения взаимных расчетов в условиях угрозы санкций. Отмечается, что курс новой валюты будет зависеть от курса национальных денежных единиц стран-членов ЕАЭС по отношению друг к другу.

Созданием единого платежного средства уже заинтересовались в некоторых крупных российских кредитно-финансовых организациях, пишет газета. Замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев пояснил, что новая валюта будет напоминать европейский ЭКЮ, предшествовавший появлению евро.

Как отмечают эксперты, введение электронной валюты поможет участникам ЕАЭС перейти к постепенному отказу от доллара. Вместе с тем инициатива устраивает и других членов союза, которым невыгодно усиление роли рубля.

В настоящее время странами-членами Евразийского экономического союза являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

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