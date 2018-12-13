Работающих мужчин в Казахстане стало на 100 тысяч человек больше

Сегодня в экономике республики заняты 8,7 млн. человек или 67,0% от населения в возрасте 15 лет и старше.

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК "О ситуации на рынке труда в III квартале 2018 года", численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в III квартале 2018 года составила 9,2 млн человек, передает Zakon.kz.

В экономике республики были заняты 8,7 млн. человек или 67,0% от населения в возрасте 15 лет и старше (во втором квартале 8,6 млн. человек, или 66,6% от населения в возрасте 15 лет и старше). Численность наемных работников составила 6,6 млн. человек и по сравнению с III кварталом 2017 года увеличилась на 216,1 тыс. человек (на 3,4%).

По состоянию на сентябрь 2018 года из 8,7 млн занятых 4,5 млн - это мужчины (из них 3,39 млн наемных работников и 1,11 млн самостоятельно занятых, в том числе 1,022 млн - самостоятельные работники, 86 тысяч работодателей, 3,8 тысячи человек являются помогающими неоплачиваемыми работниками семейных предприятий и 2,8 тысячи членов кооператива) и 4,2 млн - женщины (из них 3,22 млн наемных работников и 1 млн самостоятельно занятых, в том числе 950,7 тысячи человек являются самостоятельными работниками, 45 тысяч - работодателями, 3,7 тысячи являются помогающими неоплачиваемыми работниками семейных предприятий и 1,1 тысячи членов кооператива).

По состоянию на июнь 2018 года в экономике республики были заняты 4,4 млн мужчин и 4,2 млн женщин.

По сравнению со вторым кварталом в третьем возросла доля самостоятельно занятых женщин, которые являются работодателями (во II квартале их было 44,6 тысячи женщин, а по итогам III квартала доля женщин-работодателей возросла до 45 тысяч человек), с сокращением доли мужчин-работодателей с 93,3 тысячи во II квартале до 86 тысяч в III квартале.

Во втором квартале на семейных предприятиях среди помогающих неоплачиваемых работников трудилось 3,4 тысячи мужчин и столько же женщин. В третьем квартале к этой категории относится 3,8 тысячи мужчин и 3,7 тысячи женщин.

Основная доля работающих по найму была занята в организациях - 89,7% (5,9 млн. человек). Численность самостоятельно занятых лиц составила 2,1 млн. человек. Значительная часть самостоятельно занятых лиц осуществляла свою деятельность в сельском хозяйстве (38,3%), а также сфере торговли (31,1%), оказания транспортных услуг (10,2%) и в строительстве (7,2%).

В третьем квартале из числа занятых казахстанцев 3,484 млн человек имеют среднее профессиональное (специальное) образование (из них 1,855 млн мужчин и 1,629 млн женщин); 3,368 млн - высшее (1,826 млн женщин и 1,542 млн мужчин); 1,275 млн - среднее общее (740,1 тыс мужчин и 535,2 тыс женщин); 400,9 тысячи человек - начальное профессиональное (265,5 тыс мужчин и 135,4 тыс женщин); 117 тысячи - незаконченное высшее (68,6 тыс мужчин и 58,4 тысячи женщин); 77,3 тысячи - основное (43,6 тысячи мужчин и 33,7 тысячи женщин); 5,2 тысячи – начальное образование (2,9 тысячи женщин и 2,3 тысячи мужчин).

Численность безработных лиц в возрасте 15 лет и старше, которые не имели доходного занятия, активно его искали и были готовы приступить к нему, в III квартале 2018 года составила 441,6 тыс. человек. Уровень безработицы сложился в 4,8% (в III квартале 2017 года - 4,9%).

Доля мужчин в численности безработных в III квартале 2018 года составила 45,0% (198,5 тысяч человек), женщин - 55,0% (243,1 тысяч человек). В III квартале 2018 года в общем числе безработных доля молодежи в возрасте 15-24 года составила 8,6% или 38,1 тысяч человек, в возрасте 15-28 лет составила 18,5% или 81,9 тысяч человек. Уровень молодежной безработицы в возрасте 15-24 года сложился в 3,7%, в возрасте 15-28 лет сложился в - 3,9%.

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