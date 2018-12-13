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В Актюбинской области и ЗКО прогнозируют метель и туман

Штормовое предупреждение объявлено в двух областях.

Фото : РИА Новости13 декабря 2018, 17:44

Штормовое предупреждение объявлено в двух областях Казахстана, передает Zakon.kz. со ссылкой на РГП "Казгидромет".

14 декабря в Западно-Казахстанской области местами ожидается метель, усиление юго-восточного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с. В Уральске синоптики прогнозируют низовую метель, порывы юго-восточного с переходом на северо-западный ветра днем 18 м/с. В тот же день в Актюбинской области местами ожидается метель, туман, гололед порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с.

В Актобе по прогнозу днем метель, гололед, порывы юго-восточного ветра 18 м/с


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