В рамках ОПМ полиция задержала 48 преступников, находящихся в розыске

В стране проводится профилактическое мероприятие "Правопорядок".

В канун празднования "Дня Независимости" МВД проводит оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Мероприятие направлено на поддержание должного правопорядка, предупреждения, пресечения преступлений на улицах и в других общественных местах. В нем задействовано порядка 18 тыс. сотрудников полиции.

За первые два дня операции зарегистрировано 945 преступлений, раскрыто в дежурные сутки 533.

Кроме того, раскрыто 168 ранее совершенных преступлений, в том числе 3 убийства, 3 разбойных нападения и 13 грабежей.

Задержано 48 преступников находящихся в розыске.

Полицией так же задержано 77 человек за незаконное хранение или ношение запрещенных предметов, в том числе 37 за хранение наркотиков (изъято всего около 3,8 кг), 25 за ношение огнестрельного и 13 холодного оружия.

Выявлено свыше 14,3 тыс. административных правонарушений, из них 1109 мелких хулиганств, 2118 распитий спиртного или появления в общественных местах в пьяном виде, 182 управления автотранспортом в состоянии опьянения, 1427 фактов превышения скорости, 25 выездов на встречную полосу движения и 648 нарушений правил пребывания в стране.

229 человек водворено в приемники-распределители, в том числе 124 иностранца, в центры временной адаптации и детоксикации было доставлено 668 человек.

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