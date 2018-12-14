Казахстанка продефилировала в купальнике и вечернем платье на "Мисс Вселенной"

Выход казахстанки был одним из самых ярких и запоминающихся.

В Таиланде состоялся полуфинал конкурса красоты "Мисс Вселенная". Казахстан представляет Сабина Азимбаева из Алматы, передает Zakon.kz.

Об этом девушка написала в своем Instagram.

Сабина Азимбаева родилась 14 февраля 2000 года в Алматы. Закончила колледж "Туран" по специальности "переводчик и гид". В 2017 году завоевала титул "Мисс Алматы".

Конкурс купальных костюмов и вечерних туалетов прошел в четверг в рамках финальных состязаний международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" на большой спортивной арене выставочно-спортивного комплекса IMPACT на северной окраине Бангкока.

В огромном зале был устроен крестообразный подиум, на который сначала по очереди вышли все 93 участницы "Мисс Вселенная – 2018", которых многочисленная публика приветствовала бурными овациями. Затем начался конкурс купальных костюмов. Девушки выходили из-за кулис по одной и, обойдя весь подиум, останавливались, создавая шеренгу и постепенно собираясь в группу из 12 участниц. Полностью собравшаяся группа уходила со сцены, и сразу же начинали выходить девушки следующей группы.

Как отмечается, выход казахстанки был одним из самых ярких и запоминающихся. Публика приветствовала ее бурными овациями.

Во время показа вечерних платьев энтузиазм публики превысил самый высокий градус накала. Участницу из Таиланда зрители приветствовали стоя. Участница из США и конкурсантка с Филиппин также вызвали настоящие овации. Сабина Азимбаева вышла на подиум в элегантном платье со шлейфом.

Завершился вечер общим выходом участниц. Весь зал приветствовал девушек стоя.

Финал конкурса "Мисс Вселенная" состоится на большой спортивной арене IMPACT в понедельник, 17 декабря, в 07.00 по времени Бангкока (03.00 мск). В Америке это будет еще воскресенье. Именно поэтому во многих объявлениях о конкурсе стоит дата 16 декабря.

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