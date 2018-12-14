Казахстанка продефилировала в купальнике и вечернем платье на "Мисс Вселенной"
Выход казахстанки был одним из самых ярких и запоминающихся.
В Таиланде состоялся полуфинал конкурса красоты "Мисс Вселенная". Казахстан представляет Сабина Азимбаева из Алматы, передает Zakon.kz.
Об этом девушка написала в своем Instagram.
Сабина Азимбаева родилась 14 февраля 2000 года в Алматы. Закончила колледж "Туран" по специальности "переводчик и гид". В 2017 году завоевала титул "Мисс Алматы".
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А вам понравился мой выход????? Did you like my catwalk????? Thank you @sherrihill @sherrihillkazakhstan ???? @missuniverse #missuniverse2018
Конкурс купальных костюмов и вечерних туалетов прошел в четверг в рамках финальных состязаний международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" на большой спортивной арене выставочно-спортивного комплекса IMPACT на северной окраине Бангкока.
В огромном зале был устроен крестообразный подиум, на который сначала по очереди вышли все 93 участницы "Мисс Вселенная – 2018", которых многочисленная публика приветствовала бурными овациями. Затем начался конкурс купальных костюмов. Девушки выходили из-за кулис по одной и, обойдя весь подиум, останавливались, создавая шеренгу и постепенно собираясь в группу из 12 участниц. Полностью собравшаяся группа уходила со сцены, и сразу же начинали выходить девушки следующей группы.
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Я в гармонии с собой и очень счастлива от того, какая я есть. Каждая девушка себя должна любить, даже свои мнимые недостатки и изъяны превращать в достоинства! И у каждого свой тип красоты. Вы можете быть стройным или полным, высоким или не очень, симпатичным или самым обычным, но вы не должны никому объяснять, почему вы выглядите именно так. Ваша внешность — исключительно ваше дело, здесь вы обязаны только себе. И самое главное!!! Не позволяйте внешнему виду определять вашу самооценку!. ...❤️ thank you Thailand❤️ #missuniverse2018
Как отмечается, выход казахстанки был одним из самых ярких и запоминающихся. Публика приветствовала ее бурными овациями.
Во время показа вечерних платьев энтузиазм публики превысил самый высокий градус накала. Участницу из Таиланда зрители приветствовали стоя. Участница из США и конкурсантка с Филиппин также вызвали настоящие овации. Сабина Азимбаева вышла на подиум в элегантном платье со шлейфом.
Завершился вечер общим выходом участниц. Весь зал приветствовал девушек стоя.
Финал конкурса "Мисс Вселенная" состоится на большой спортивной арене IMPACT в понедельник, 17 декабря, в 07.00 по времени Бангкока (03.00 мск). В Америке это будет еще воскресенье. Именно поэтому во многих объявлениях о конкурсе стоит дата 16 декабря.
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