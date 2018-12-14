"Астана" не прошла в Лигу Европы

Французский "Ренн" отодвинул "Астану" на третье место.

"Астана" в заключительном матче группового этапа Лиги Европы на выезде уступил французскому "Ренну" — 0:2, передает Zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Главный поединок сезона для чемпиона Казахстана не должен был стать простым, у соперника перед игрой сменился главный тренер и команда последние встречи провела на подъеме, показав хорошие результаты, букмекеры отдавали явное преимущество французам, но "Астана" имела свои козыри, да и победа ей была не нужна, главное — не уступить.

В стартовом составе гостей никаких неожиданностей не было, слева в защите сыграл Бактиер Зайнутдинов, а в нападении единственную позицию форварда занял Жуниор Кабананга. Первые минуты остались за французами, они держали мяч и видимо рассчитывали на быстрый гол. "Ренн" потихоньку создавал моменты, нагнетая обстановку у ворот Ненада Эрича. Только на 22-й минуте "Астана" сумела создать угловой, но он не стал опасным для соперника. Отличный момент создали хозяева усилиями Хамари Траоре, который в рамках штрафной пробил в угол, гостей чудом спас Эрич. Казахстанцы изредка отвечали, но у них мало что получалось, не мог нормально зацепиться за мяч Кабананга, а остальная команда в основном действовала в обороне. В концовке тайма Хатем Бен Арф с линии штрафной мощно выстрелил, однако на месте был Эрич.

Вторая половина началась с замены у гостей, пассивного Ричарда Алмейду заменил более оборонительный Абзал Бейсебеков. "Астана" стала активнее, уже не отдавала преимущество сопернику просто так, но тем не менее соперник нагнетал и приходилось в ряде моментов выкладывать по полной, ложиться под удары в пределах штрафной. "Ренн" прибавлял и в какой-то момент казахстанцы стаи действовать только на контратаках, и в одной из атак Зайнутдинов снес в штрафной оппонента и был назначен пенальти, удар Бенджамина Буриго Эрич вытащил, но на добивании первым был Исмаила Сарр — 1:0. Гости пошли вперед, деваться некуда, после углового Марин Аничич ударом головой посылал мяч под перекладину, однако Абдулайе Диалло был на месте. Сарр не успокаивался и забил второй гол дальним выстрелом под перекладину — 2:0. Тут уже многое стало ясно, хотя казахстанцы сражались до конца.

Таким образом, в плей-офф турнира выходит "Ренн", который отодвинул "Астану" на третье место.

"Ренн" (Ренн, Франция) — "Астана" (Астана, Казахстан) 2:0 (0:0)

Голы: Сарр 68 (1:0), Сарр 72 (2:0)

Нереализованный пенальти: Буриго 68

Предупреждения: Бейсебеков 52, Аничич 67

"Ренн": Диалло, Да Силва, Мешер, Сарр, Гренье, Сибачо (Юханссон 75), Буриго (Ньянг 82), Бенсебаини, Бен-Арфа (Юну 90+1), Андре, Траоре

"Астана": Эрич, Рукавина, Аничич, Кляйнхайслер (Шомко 86), Педро Энрике (Муртазаев 81), Томасов, Маевский, Зайнутдинов, Ричард Алмейда (Бейсебеков 46), Кабананга, Постников

Главный судья: Сердар Гэзюбююк (Нидерланды)

13 декабря. Ренн. "Роажон Парк".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!