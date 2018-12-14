Сенат США признал принца Салмана ответственным за смерть журналиста Хашогги

В документе содержится призыв к властям Саудовской Аравии "привлечь к ответственности всех, кто причастен к этому преступлению".

Сенат США одобрил проект резолюции, возлагающей на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашогги, передает "Анадолу".

Документ был предложен главой комитета сената США по международным отношениям, сенатором от штата Теннесси, республиканцем Бобом Коркером.

Согласно резолюции, Сенат полагает, что приказ об убийстве Джемаля Кашикчы исходил от наследного принца Мухаммеда бин Салмана. В документе содержится призыв к властям Саудовской Аравии "привлечь к ответственности всех, кто причастен к этому преступлению".

Также сенаторы проголосовали за законопроект, предусматривающий прекращение американской военной помощи коалиции во главе с Саудовской Аравией на фоне вооруженного конфликта в Йемене.

За документ, авторами которого являются сенаторы Берни Сандерс, Майк Ли и Крис Мерфи, высказались 56 сенаторов, 41 проголосовал против.

"США не будут партнером во вмешательстве Саудовской Аравии (в конфликт в Йемене – ред.), которая стала причиной самого ужасного гуманитарного кризиса в мире, разворачивающего в настоящее время в Йемене. Сегодня мы заявляем деспотичному режиму в Саудовской Аравии, что не будем частью его военных авантюр", - заявил Сандерс по окончании голосования.

Кроме того, Палата представителей Конгресса США утвердила законопроект, расценивающий в качестве геноцида атаки армии Мьянмы на мусульман-рохинья в 2017 году.

За проголосовало 394 члена Палаты представителей, против - всего один.

Документ призывает государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи и президента Вин Мьинта освободить всех журналистов и политзаключенных, включая двух корреспондентов Reuters - Ва Лоне и Кьяу Сое Оо, которые были заключены в тюрьму за деятельность по разоблачению преступлений против рохинья.

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