Производство бензина в РК выросло на 27%

Популярная марка АИ-92 подешевела за год на 4%. Между тем летний дизель за год вырос в цене на 22%, зимний — на 23%.

В Казахстане за 10 месяцев этого года было произведено 3,3 млн тонн бензина (в том числе авиационного), что на 27,3% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование energyprom.kz.

Как отмечается, наибольшие объемы выпуска пришлись на Павлодарскую область: 36,4% производства бензина (1,2 млн тонн, +7,6% за год) и 39% — дизельного топлива (1,5 млн тонн, +19,1% за год). Здесь расположен один из мощнейших НПЗ — Павлодарский нефтехимический завод.

32,2% производства бензина и 26,3% выпуска дизельного топлива обеспечил Шымкент, где работает Шымкентский НПЗ — ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» (ПКОП).

Атырауская область обеспечила 29,3% производства бензина и 31% — дизеля. Здесь действует Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ).

Именно на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе в конце ноября получили совершенно новый продукт, не имеющий аналогов в Казахстане — зимнее дизтопливо с предельной температурой фильтруемости (ПТФ) −32°С, сообщили на V международной конференции "Нефтепереработка и нефтехимия Каспия и Центральной Азии". Новое дизтопливо — целиком отечественный продукт, его назвали Khazar-32. По своим качествам оно соответствует экологическому классу К5, то есть имеет минимальное содержание серы, а значит, менее вредно для экологии. Продукт произведён с помощью комплекса глубокой переработки нефти, построенного в рамках модернизации НПЗ. Это крупнейший в Казахстане комплекс технологических установок, который производит моторное топливо, соответствующее классам К4 и К5, и позволяет увеличить объёмы переработки нефти на АНПЗ до 5,5 млн тонн.



В рамках ГПИИР и Республиканской карты индустриализации на всех трёх нефтеперерабатывающих заводах РК реализуются инвестиционные проекты развития и модернизации. Модернизация заводов позволит обеспечить выпуск моторного топлива классов К4 и К5 в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного Союза, а также значительно сократить выбросы вредных и загрязняющих веществ. В результате реконструкции и модернизации мощности заводов по переработке нефти составят 16,6 млн тонн в год, появится возможность выпускать нефтехимические продукты (бензол и параксилол) и значительно увеличить выпуск светлых нефтепродуктов.

По итогам января–сентября 2018 года казахстанские производители обеспечивают уже более 88% спроса на бензин, при этом 99,9% реализуется на внутреннем рынке. Благодаря росту производства и политике импортозамещения в секторе, импорт бензина сократился почти на 52% за год, до 374,5 тыс. тонн. Экспорт увеличился на 34,2% за год, однако его объёмы ожидаемо незначительны — всего 2,9 тыс. тонн.

Напомним, в Казахстане до недавнего времени действовал запрет на экспорт светлых нефтепродуктов.

Однако в октябре министры энергетики Казахстана и России Канат Бозумбаев и Александр Новак подписали межправительственный Протокол о внесении изменений в соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в РК от 9 декабря 2010 года. Изменения позволяют регулировать ввоз нефтепродуктов из России в Казахстан и экспорт нефтепродуктов с территории Казахстана за пределы таможенной территории ЕЭАС на межведомственном уровне (на уровне энергетических ведомств двух стран). Казахстан теперь может оперативнее принимать решения по открытию и закрытию экспорта или импорта отдельных видов нефтепродуктов и увеличить внешние поставки в секторе.

Спрос на дизельное топливо казахстанские производители обеспечивают на 93,5%.

В ноябре 2018 года в среднем по городам страны цены на популярный бензин АИ-92 снизились на 4,4%, до 155 тенге за литр. Стоимость АИ-95/96 также снизилась (почти на 1%, до 176 тенге за литр), а на АИ-98 — увеличилась (почти на 2% за год, до 192 тенге за литр).

По словам министра энергетики Каната Бозумбаева, цены на бензин в Казахстане, скорее всего, не будут повышаться до нового года. Он отметил, что немаловажным фактором роста или снижения цены бензина является стоимость нефти.

Примечательно в то же время, что цены на дизельное топливо сильно выросли: летнее подорожало на 22,4%, зимнее — почти на 23% за год.

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