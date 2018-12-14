18,35 млн человек составило население Казахстана

Из них городское население – 10 млн 312,9 тыс. (57,8%), сельское – 7 млн 744 тыс. (42,2%) человек.

По состоянию на октябрь 2018 года численность населения Казахстана составила 18 356,9 человек, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по статистике МНЭ РК.

Комитет по статистике МНЭ РК подвел итоги социально-экономического развития страны за январь-ноябрь 2018 года.

Численность населения страны на октябрь составила 18 млн 356,9 тыс. человек (на 1 ноября 2017 года эта цифра составляла 18 млн 117,6 тыс. человек, численность населения увеличилась на 239,2 тыс. человек или 1,3%). Из них городское население – 10 млн 312,9 тыс. (57,8%), сельское – 7 млн 744 тыс. (42,2%) человек.

С января по октябрь 2018 года родились 334 204 человек, умерли - 109 466.

За январь-октябрь 2018 года в республике зарегистрировано 2 610 (за январь-октябрь 2017 г. – 2 644) умерших младенцев в возрасте до 1 года. По сравнению с соответствующим периодом 2017 года число умерших детей в возрасте до 1 года уменьшилось на 1,3%.

За январь-октябрь 2018 года коэффициент младенческой смертности составил 7,81 (8,08) случаев на 1 000 родившихся. Основной причиной младенческой смертности являются состояния, возникающие в перинатальном периоде, от которых в январе-октябре 2 018 года умерли 1 329 (1 322) младенцев или 50,9% (50%) от общего числа смертных случаев среди младенцев. Число умерших младенцев от врожденных аномалий составило 520 (636) или 19,9% (24,1%), от болезней органов дыхания – 127 (119) или 6,5% (6,2%) и от несчастных случаев, отравлений и травм – 126 (137) или 4,8% (5,2%).

Что касается уровня жизни, то, согласно данным Комитета по статистике, среднедушевые номинальные денежные доходы населения в октябре 2018 года составили 90 490 тенге, что на 0,9% выше, чем в октябре 2017 года, реальные денежные доходы за указанный период уменьшились на 4,2%.

Численность безработных в ноябре 2018 года составила 444,7 тыс. человек. Уровень безработицы составил 4,9% к рабочей силе. Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец ноября 2018 года составила 134,8 тыс. человек или 1,5% к рабочей силе.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по оценке в ноябре 2018 года составила 166 175 тенге.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!